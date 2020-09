El detonante de la salida de José Manuel de la Torre de Toluca

En la jornada de ayer se terminó oficializando lo que muchos esperaban: José Manuel de la Torre fue cesado del Deportivo Toluca. Luego de ser contratado en diciembre de 2019 con la intención de realizar una reestructuración en el club y volver a llevarlo a lo más alto del futbol mexicano, los resultados a lo largo de este 2020 no lo han acompañado y el funcionamiento tampoco.

Es por eso que se ganó el rechazo de la afición rápidamente por sus formas de plantear algunos partidos y sus posteriores frustraciones en los mismos. La irregularidad lo ha marcado en este ciclo, por lo que a la directiva de la institución no le ha quedado más opción que mostrarle la salida y comenzar a buscar un nuevo entrenador. Pero, ¿cuál fue el detonante de su despido?

José Manuel de la Torre, cesado del Toluca (Getty Images)

A pesar de que el Toluca no estaba para nada bien en este torneo Guard1anes 2020, al Chepo lo iban a "aguantar" hasta el final de la temporada. Sin embargo, tuvo una acción con sus jugadores que no cayó para nada bien tal como reveló el Francotirador de Récord en su columna. "La gota que derramó el vaso con los jugadores es que la semana pasada les pidió a cada uno que escribieran en una hoja cuáles son las funciones de su posición, quería saber qué entendía cada futbolista de su rol en el campo", apuntó el periodista.

Más adelante detalló: "Si no entregaban la cuartilla, habría castigo. Como en la escuelita, pues, al estilo de De la Torre, con una rigidez casi militar. Claro que esto no cayó bien en el grupo. Y el resultado saltó a la vista. La directiva escarlata estaba segura que aguantaría al entrenador hasta el fin del torneo, pero salieron más los cálculos y tuvieron que echar al ruedo a Carlos Morales, el interino que ahora se apunta a quedarse por lo que resta del año. Una opción que no estaba en los planes".

De esta manera, el Toluca se quedó sin director técnico en medio del campeonato y ya comenzó el trabajo de búsqueda para encontrar a su reemplazante. La danza de nombres ya empezó y los aficionados de los Diablos Rojos se muerden las uñas para conocer a su nuevo estratega. ¿Quién será?

Lee También