Por la vigésimoquinta fecha de la Liga Santander, Real Betis recibe a Mallorca en el Estadio Benito Villamarín a partir de las 14:00hs de México.

Los Verdiblancos vienen de un empate en casa del Leganés, por lo cual hoy buscarán volver a la victoria y poder seguir sumando, ya que no se encuentran muy bien posicionados en la tabla.

Para el duelo de hoy, el DT español no ha convocado a Guido Rodríguez. El argentino viene de un muy mal rendimiento frente a los Pepineros.

El ex América jugó 45 minutos y fue sustituido al medio tiempo. Esos minutos dentro del campo no fueron muy buenos, y el DT no le dio otra chance. Fue amonestado, realizó 3 faltas y no tuvo tiros al arco.

A continuación le dejamos las estadísticas de Guido Rodríguez, en lo que fue su corto partido ante Leganés.

