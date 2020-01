El enojo de Aldo Rocha: "No tengo oportunidades en la Selección mexicana por ser del Morelia"

Sin dudas, la Liga MX ha crecido exponencialmente en su nivel, calidad, inversión e infraestructura. Es una de las competencias más atractivas del continente. Eso le ha servido a Gerardo Martino, que se esperanza con armar un equipo que pueda pelearle a las grandes potencias mundiales.

Un elemento destacado del último Apertura fue Aldo Rocha, quien con Morelia llegó a las Semifinales y se quedó a las puertas de la definición. El mediocampista sabe lo que puede dar, pero cree que corre con desventaja en la consideración del estratega del Tri por el equipo en el que juega.

"Todos sabemos que los futbolistas de los equipos más populares tienen más oportunidades que los que juegan en los más humildes. Así se maneja el futbol mexicano. No me queda otra que seguir trabajando para revertir la situación. Tarde o temprano me llegará la recompensa. Quiero levantar el nombre de Morelia para ver que también pueden voltear para acá", comentó en una entrevista de hace algunos minutos en 'Fox Sports'.

"He sido un jugador regular en Morelia, estoy cada vez más maduro. Tengo como objetivo la Selección, hice un muy buen torneo y ahora tengo que reafirmar mi trabajo", agregó.

Por otra parte, el contención se refirió a lo que fue la dura derrota en manos de Las Águilas (habían ganado 2 a 0 en el partido de ida, pero un mismo resultado en la vuelta los dejó fuera de la Liguilla).

"Fue un mal sabor de boca. De todas maneras, a fin de cuentas sacamos un balance positivo", puntualizó.

Con respecto a Pablo Guede, el director ténico de La Monarquía, aseguró: "Pablo es un técnico muy capaz, va de enfrente y da muchísima confianza. Tiene muchísma capacidad y nos da muchas variantes".

