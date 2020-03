El ex-Chivas que no ve mal que le den el título a Cruz Azul

Marco Granados inició su carrera futbolística en las Fuerzas Básicas del Deportivo Guadalajara y al no tener un lugar en el primer equipo, fue cedido a préstamos en distintas ocasiones a Venados, Coras de Tepic, Tampico Madero, Loros, Tuxtla, Eginiakos, Real Estelí y por último a Once Deportivo de El Salvador.

El delantero de 23 años se coronó Campeón de la Liga salvadoreña ya que su equipo era el líder del torneo y el mismo se suspendió definitivamente debido a la pandemia del Coronavirus.

En una charla con El Universal Deportes, el ex Chivas habló del título ganado, dio su opinión sobre lo que debería hacer la Liga MX con el Clausura 2020 y le dejó un mensaje a todos los mexicanos.

Marco señaló: "Me quedó una espinita, me hubiera gustado ganarlo en la cancha pero dejando de lado el ser futbolista diría que se cancele todo. Primero está la salud, somos personas y no podemos arriesgarnos".

"No veo mal que le den el título a Cruz Azul porque se premia al que mejor hizo las cosas en el torneo, que el líder sea el campeón como antes en los torneos largos", confesó el atacante.

Por último lanzó: "Cada persona debe tomar las cosas con seriedad. Esperemos que no pase a mayores en México. Ojalá todo termine lo más pronto posible".

