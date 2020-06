El futuro de Shaggy Martínez en la Liga MX comienza a revelarse

A pesar de haber sido uno de los pilares fundamentales de Monarcas Morelia bajo el mando de Pablo Guede, una vez que se confirmó la mudanza del equipo desde Michoacán a Mazatlán perdió todo tipo de protagonista. La nueva directiva del conjunto de Sinaloa no le ofreció un contrato económico acorde a lo que Joaquín Martínez mostró durante el último año y por eso es que hoy está en condición libre.

Cada vez falta menos para el comienzo de la temporada y, mientras la mayoría de los clubes de la Liga MX están entrenando, él está en su casa con su familia. Sin embargo, y de acuerdo a la información que le brindó en una entrevista exclusiva a Bolavip, el futuro de Shaggy está muy cerca de revelarse.

- Se acerca el inicio del Apertura 2020 y contará con una particularidad: no estará Monarcas Morelia. Resulta raro, ¿verdad?

- Suena bastante raro pero es parte del futbol mexicano que siempre tiene sorpresas.

- ¿Qué les dirías a todos los aficionados de La Monarquía que están pasando un mal momento?

- Me trataron muy bien. Estuve un año nada más pero estoy agradecido de por vida por todo lo que hicieron y todo lo que me demostraron con acciones y detalles. Que tengan ánimo, parece que viene un equipo de Liga de Expansión, ojalá puedan ascender. La afición es muy noble. En general, la gente que le iba al Monarcas ahora tiene al Atlético que creo que lo van a hacer como parte de ello.

- Cuando se concretó la mudanza de Michoacán a Sinaloa justo se venció tu contrato. ¿Existieron pláticas con la directiva de Mazatlán FC para arreglar una renovación?

- Sí, hubo pláticas. Hubo una oferta que le hicieron llegar a mi representante. Decidimos, tal vez, esperar otra mejor. Fue más por un tema económico.

- ¿Empieza a impacientarte la situación de no tener nuevo equipo?

- Sí, un poquito de impaciencia por todo en general. Desde la cuarentena, el virus y uno encerrado en casa sin poder salir, sin poder ir al jardín a correr o ir al entrenamiento a hacer lo que normalmente hacía es estrés. Ahora esperamos que se resuelva con alguna oferta, hay un poco de nervios.

- En las redes sociales comenzó a hablarse de que no estarías cerrado a jugar en Chivas si es que apareciera una oferta. ¿Es una institución que te atrae para continuar tu carrera?

- Sí, claro. Es una institución grande en el futbol mexicano y uno estaría dispuesto a escuchar la oferta para ver si conviene. Tanto de Chivas como de cualquier otro club.

- Hace unos días dialogaste con ESPN y reconociste que de niño seguías mucho a Jorge Campos. Muchos aficionados de Pumas se ilusionaron y pensaron que quizás le ibas a los de la UNAM de joven. ¿Qué te genera que algunos fanáticos del equipo de CU piensan en tí como opción para reforzarse?

- Agradecido con la gente que por ahí interpretó eso o que quería que llegara. La realidad es que me preguntaron en la entrevista a quién le iba de chico y a quién admiraba, y yo dije 'a Jorge Campos y le iba a Pumas por él'. Se tomó diferente pero agradecido a la gente que quería que vaya para allá.

- No te niegas a Chivas ni a ningún otro equipo según dices. ¿Pesa en algo tener pasado en el América o sientes que al ser profesional no te puedes cerrar a ese tipo de transferencias por más que para algunos sea considera como una traición?

- Uno como profesional es así. El Gordo Ronaldo pasó por el Barcelona y después terminó jugando en el Real Madrid, y me estoy yendo a un caso extremo. Si pasa en la elite, puede pasar en cualquier futbol del mundo. El siempre dio su 100% y ningún aficionado le puede reclamar que no se rifó el físico en el Barcelona y después en el Real Madrid. A fin de cuentas eres jugador profesional, tienes que dar todo donde estés y no debería influir tanto el pasado.

- ¿Te quedó una espina por no haber sido campeón con América?

- Ahí en América no pude conseguir títulos. Fueron momentos difíciles para la institución, cuando un equipo no anda tan bien es difícil. Uno sueña con jugar, ser titular, ser campeón y cuando no se logra te queda un 'qué hubiera pasado'.

- ¿Podrías darnos un indicio sobre dónde continuarás tu carrera?

- Estamos esperando que se resuelva con alguna oferta que tenemos y que mi representante está por cerrar en estos días, no me dejan decir. La realidad es que tampoco sé mucho, ni supiera yo para dónde voy. Nada más me dijo que hay dos o tres opciones y que una era en el centro del país. No me dijo si en Ciudad de México, Puebla, Pachuca, Toluca, por ahí en el centro. Esperemos que se resuelva, uno se muere de ganas de estar en la cancha, de barrerse y de ver el pasto recién cortado. Falta un mes para el torneo y en lo personal quiero estar compitiendo ya por el puesto.

