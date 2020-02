Entre tantos equipos que dirigió, Ricardo La Volpe estuvo al frente de la Selección de México desde el 2002 al 2006. Incluso le tocó participar del Mundial de Alemania con el Tri.

En aquella competencia internacional, el entrenador guarda un grato recuerdo que nadie conocía y terminó revelando en diálogo con The Coaches Voice.

"Poco antes de comenzar el Mundial de Alemania fundí mi medalla de campeón del mundo de 1978 para hacer una medallita para cada uno de los jugadores que convoque para la Selección", comentó.

A su vez, el Timonel explicó por qué tomó aquella decisión: "Fue por una cuestión interna del vestuario. De entrenadr a jugadores. Era mi manera de darles las gracias por los que venían haciendo".

El Bigotón cerró su relato con extrema alegría por haber estado cuatro años en el banquillo del Tri, situación poco habitual para un DT: "En no México no se dejaba trabajar a los entrenadors. No había continuidad. Para mí fue un período importante, cuatro años en los que pude trabajar muy feliz con grandes jugadores".

