Hace algunas horas, Bruno Marioni criticó con dureza a Ricardo La Volpe, despreciando la manera en que el Bigotón maneja a sus equipos e incluso atacándolo de manera personal, por lo que el ex futbolista no se quedó callado y se defendió con todo.

"Me preocuparía si los grandes jugadores como Borgetti, Pavel Pardo, Osorio, Bravo, los grandes jugadores que tuvo México; ahí sí me preocuparía. Pero de gente que verdaderamente no hizo nada, que tiene que aparecer así porque no le hacen nota porque no lo conoce nadie", ironizó La Volpe.

El ex estratega de la Selección de México fue más allá y aseguró que no guarda cuidado con las declaraciones de su atacante.

"No hizo nada. Marioni, ¿cómo me va a preocupar? Pobrecito. Es gente que tiene que figurar para ver si lo contratan”, dijo La Volpe a ESPN.

El bigotón no quiso darle mayor importancia al asunto y remató con: "No me puede preocupar esa pobre gente que no hizo nada, que habla por hablar. Que primero mire su currículum".

