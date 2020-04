El jugador de Tigres que pudo jugar en el Manchester City pero una enfermedad lo impidió

Se trata de Jordan Sierra, el mediocampista de Tigres UANL que confesó la posibilidad que tuvo de ir al Manchester City antes de llegar a la Liga MX, pero la enfermedad de chikungunya se lo impidió.

Jordan Sierra revela que la "chikungunya" le impidió llegar al Manchester City

"El traspaso a Holanda yo lo vi en todas las redes sociales y nunca me llegó algo así verdadero. Lo que te puedo decir que sí fue verdadero fue lo del Manchester City, incluso ellos vinieron, cenaron conmigo, junto con mi agente, estuvieron ahí (en Ecuador), me iban a ver jugar y en ese entonces me había dado tipo chikungunya que andaba en ese entonces y yo no podía jugar, pero lo que sí te puedo decir es que sí estuve con los del Manchester City", señaló el futbolista en una platica con Ecuagol TV.

Para los desinformados, la chikungunya es una enfermadad que se transmite de los moscos a los humanos. Hace algunos años se reportaron varios casos en América del Sur. El país ecuatoriano fue donde más se reportó, llegando a 10.000 confirmados en 2015.

Jordan llegó a la Liga MX en el año 2018 para jugar con Lobos, luego pasó por los Gallos y, este año, el futbolista firmó con los Felinos.

Además, Sierra espera volver a ser llamado nuevamente para le Selección de Ecuador. No ha tenido acercamientos con Jordi Cruyff, pero si ha dialogado con el director deportivo, Antonio Cordón.

