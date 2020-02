El periodista Ruben Rodríguez aseguró en Agenda Fox que el fichaje de Rodolfo Pizarro en el Inter Miami no ha sido discutido directamente entre las entidades, sino solamente por el representante del futbolista.

"Pizarro no está siendo negociado, porque la intención de los Rayados no es negociarlo. El tema es muy sencillo: no hay depósito, no hay Pizarro. Hasta que no se pague no se puede hablar", aseguró el comunicador.

Rodríguez reveló que Monterrey nunca ha sostenido tratativas directamente con el equipo de Beckahm.

"Rayados no se ha sentado con la directiva del Inter de Miami", relató, y agregó: "no se han sentado con ellos para negociar la carta, ni para hablar de lo que va a ganar".

Según el periodista, además de esperar el monto de dinero solicitado, en el equipo azteca estarían aburridos del tema.

"Están hartos de la situación, porque no dejan meter al 100% a Pizarro al trabajo de Rayados, ni al 100% con el Inter Miami", comentó.

De todas formas, Ruben Rodríguez también comentó que el mediocampista ya tendría un acuerdo de palabra con el club de la MLS, donde estaría al tanto de cuánto dinero ganará de cerrarse de una vez por todas su fichaje.

Lee También