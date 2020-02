El Clausura 2020 de la Liga MX ya va rumbo a la sexta jornada y el mercado de pases invernal ya cerró oficialmente hace algunas semanas. Sin embargo, Monterrey todavía tiene la incertidumbre sobre la continuidad, o no, de Rodolfo Pizarro.

Pensando en la temporada de la Major League Soccer, que está a punto de comenzar, Inter Miami quiere llevárselo para convertirlo en futbolista franquicia y darle la playera con el dorsal número 10.

Sin embargo, los días siguen corriendo y las cuentas bancarias de Rayados aún no vieron ni un solo centavo de dólar por parte del nuevo equipo que tiene como cara visible a la leyenda David Beckham.

¿Qué debe hacer La Pandilla ante esta situación? El jugador parece que tiene más ganas de estar fuera que dentro, pero todavía Antonio Mohamed lo tiene en cuenta. Por ejemplo para la Copa MX de mañana.

Al enterarse de esto, y a pesar de que es fanático de Tigres UANL, Pello Maldonado lanzó un consejo para Duilio Davino y el resto de los directivos del cuadro regiomontano.

"No me gusta. Yo soy de los que cree que Pizarro tendría que haber sido marginado. Él no quiere estar aquí. No quiero buscar conflictos, quiero solucionárselos. Se quiere ir", dijo el reportero de Multimedios Deportes, proponiendo que lo dejen fuera del plantel profesional.

�� SE ENCENDIÓ MD ��



"Por qué te cuesta trabajo contestar una pregunta, ¿te debes a Pizarro?": @Pellomaldonado



"No busquemos conflicto donde no hay": @santiago4kd#SomosMD pic.twitter.com/rRJRsIErq6 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 11, 2020

Lee También