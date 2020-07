El equipo de Beckham fracaso y él sacó a relucir al Real Madrid

No era el debut que se esperaba, y si bien era los primeros partidos desde que se creó el equipo, ni el menos optimista de los aficionados pensó que en cinco partidos iban a tener el mismo número de derrotas durante el debut en la MLS.

Este lunes, Inter Miami le dijo adiós al torneo ‘MLS is Back’ luego de perder 1-0 con New York City FC y no sumar ningún punto en la competición. La autocrítica no se hizo esperar y David Beckham, propietario del equipo, tuvo un mensaje de aliento para los aficionados de su escuadra.

David Beckham junto a la plantilla del Inter Miami (Getty Images)

“A veces el camino es largo y hay que tomarse un respiro. Manchester United, Real Madrid, La Liga y la Premiership no se construyeron en un día... Los equipos, jugadores y clubes necesitan tiempo para florecer, pero cuando lo hacen, todos los tiempos difíciles parecen tan distantes”, escribió Beckham.

En el mensaje que publicó Beckham en su cuenta de Instagram destacó que es un momento de reflexión por los malos resultados del Inter Miami y pidió paciencia en los aficionados, a quienes calificó de “increíbles” por el apoyo mostrado en tan poco tiempo.

“Es importante tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que hemos logrado hasta ahora ... Estoy orgulloso de mi equipo, nuestro club y los increíbles fanáticos que tenemos ... La paciencia es una virtud”, concluyó David Beckham.

