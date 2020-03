No le gustará a Cruz Azul: el mensaje del Negro Santos para los aficionados que quieren el título por adelantado

Después de haberse frenado el Clausura 2020 a causa del avance del coronavirus, uno de los temas de los que más se habló en las redes sociales y en los medios de comunicación fue sobre cómo debe actuar la Liga MX para definir al próximo campeón.

Cuando el certamen quedó suspendido momentáneamente, Cruz Azul marchaba como único líder con 22 unidades y detrás estaba León, solamente con un punto menos. Claro, todavía restan por disputarse siete jornadas y luego estará la Fiesta Grande.

En El Salvador se tomó una decisión desde la mesa y se definió como ganador del torneo a Once Deportivo FC que tenía estadísticas similares con La Máquina. Por eso, los seguidores del conjunto celeste se ilusionar con la posibilidad de coronar después del invierno de 1997.

Ante esta situación, Antonio Carlos Santos, referente del América con vasta experiencia en el país, se negó a aceptar que los de La Noria sean decretados como campeones.

"Independientemente del problema de la pandemia que estamos viviendo, el futbol se gana dentro de una cancha. Tienes que retrasar un torneo, hacer dobles jornadas", expresó el exjugador brasilero en una entrevista exclusiva con Bolavip.

Por otra parte, en la misma charla telefónica, el Negro también le dejó un mensaje a los aficionados que desean que la Liga MX les de el trofeo: "Yo puedo entender que ellos tengan esa sequía pero no voy a entender que conmemoren algo que no ganaron. Yo creo que están haciendo bien las cosas pero no creo que uno deba conmemorar cuando no ganó nada dentro de la cancha. Lo que ha ganado hasta ahorita es solamente una parte del reglamento que existe de la competencia".

