El motivo por el que Stefan Medina debió salir frente a Toluca en el Guard1anes 2020

Rayados de Monterrey debutó al fin este martes en el Guard1anes 2020. El cuadro regiomontano tuvo un martes positivo: venció 3-1 a Toluca y sumó sus primeros tres puntos, luego de lo que fue un comienzo de añó sumamente negativo desde los resultados.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para los de Antonio Mohamed: Avilés Hurtado y Stefan Medina no pudieron completar el encuentro y debieron salir por diversos inconvenientes físicos. Si bien todavía no hay un parte médico por el primero, ya se sabe que lo del segundo no es de gravedad.

(Getty Images).

El defensa tuvo que dejar el campo de juego a los 20 minutos del segundo tiempo, debido a que la reventaron unas ampollas en uno de sus pies. Esta situación hizo que no pueda seguir apoyando con normalidad y tuviera que dejarle su lugar a Maximiliano Meza.

De esta manera, en el cuerpo médico de La Pandilla consideran que el colombiano estará en óptimas condiciones desde lo físico para ser de la partida frente a León, este lunes, desde las 21 horas.

En relación al delantero sudamericano, su presenta en la próxima jornada del Guard1anes 2020, aún pareciera complicada. Las próximas horas serán clave para que se de a conocer detalles sobre su lesión.

