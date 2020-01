El pedido de Diego Rigonato al Chepo de la Torre

El Toluca se prepara para lo que será una nueva campaña de Liga MX. Su primer objetivo es claro: no puede seguir dando ventaja y buscará clasificarse a la Liguilla luego de dos torneos.

Para ello está teniendo un rearmado total del plantel: algunas bajas y numerosas llegadas provocaron que el mismo sea uno nuevo. Diego Rigonato aprovechó eso para hacerle un pedido a José Manuel de la Torre.

El brasileño habló con el Chepo y le solicitó volver a su posición natural en el Clausura 2020: lateral por izquierda.

"Yo me estoy formando como lateral izquierdo, he estado hasta los 20 años allí. He hablado con el profe para ocupar esa posición. En lo que necesite, me esforzaré para ayudar al equipo", comentó.

En el último Apertura, Rigonato jugó en la zona izquierda de la mitad de la cancha, puesto que Ricardo La Volpe, el ex-entrenador de los Diablos Rojos no suele utilizar laterales.

