El sorpresivo pedido de Ángel Reyna a la directiva del América

Ángel Reyna estuvo involucrado en medio de una gran polémica hace unos días luego de que se cruce con una leyenda del Club América: Zague. Éste último trató al jugador de 35 años de "mitómano" y de haber portado un arma en un vestidor; a lo que el otro le respondió con un golpe bajo sobre una infidelidad.

Ya con las aguas más calmadas, Pleititos brindó una entrevista a Vamos América y volvió a dejar en claro su intención de colgar los botines como lo hizo en junio de este año. Sin embargo, en esta ocasión ni siquiera pide jugar: sólo una ceremonia en el entretiempo de un partido en el Azteca para retirarse en donde nació.

Ángel Reyna exige un homenaje en el Azteca para su retiro (Getty Images)

"Ya sólo esperando que mi América de mi corazón me haga los honores en un medio tiempo y colgamos los botines. Todo mundo lo sabe, como aficionado y futbolista siempre Ame, es lo mejor de mi vida, ahí nací, ahí me hice. Ahí terminaré retirado, mi corazón está ahí y se quedará ahí, soy parte de la historia del América, parte de la historia del Estadio Azteca", confesó Ángel Reyna, quien no tiene club en el momento y sólo desea retirarse cumpliendo un sueño.

Por otra parte, se expresó sobre las críticas hacia Miguel Herrera: "No estoy de acuerdo para nada (del hashtag #FueraPiojo), hay que tener memoria, no pueden olvidarse de los campeonatos que le ha dado el Piojo al equipo, a la afición, de los grandes juegos que ha tenidos en Clásicos, en Finales. A lo mejor no está jugando de la mejor manera, pero ahí está en los primeros plano".

Cabe resaltar que el mediocentro ofensivo realizó las Fuerzas Básicas con las Águilas y tuvo su debut en el primer equipo en el 2004. Tras jugar en otros clubes, volvió al club para jugar entre 2009 y 2011, su mejor etapa. Un tiempo después, en 2014, fichó por el Deportivo Guadalajara traicionando al equipo de sus amores.

Lee También