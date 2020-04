El trolleo de André Marín al Ruso Brailovsky

La cuarentena por coronavirus obligó a que todo el mundo tenga que adaptarse a nuevas modalidades. En el caso del periodismo, y a falta de fútbol, debieron recurrir a trabajar desde sus hogares. Y en el caso de los programas de televisión, los periodistas se filman a través de una cámara web.

En esta oportunidad, durante el programa 'La Última Palabra', por Fox Sports, se debatió acerca de si debería modificarse o no el reglamento cuando hay un jugador que cae al piso. ¿Deben sacarlo del campo para que lo atiendan o el juego debe ser detenido?

El ex delantero y panelista Yayo De La Torre consideró que habría que hacer un cambio con aquellos futbolistas que simulan faltas: "Debería ser de reglamento: jugador que necesita que lleguen las asistencias médicas, se queda afuera. Ya verás cuántos se quedan fuera... Si no tiene nada, por castigo debería quedarse fuera durante cinco minutos".

Por su parte, Daniel Brailovsky opinó lo opuesto y manifestó: "Pará, si yo voy ganando el partido y me pegaron una patada, que de verdad me duele y estoy en el piso. El árbitro determina que no y me saca cinco minutos. ¿En qué está beneficiando? Si me sacó a mí. Me pegaron una patada, pero puedo seguir jugando. ¿Por qué me sacan? Me están perjudicando".

Marín: "¿Me estás diciendo que el Ruso engañaba a los árbitros? Daniel Brailovsky engañaba a los árbitros"

Rápidamente, André Marín interrumpió el debate y troleó al Ruso: "¿Me estás diciendo que el Ruso engañaba a los árbitros? Daniel Brailovsky engañaba a los árbitros". Inmediatamente, los demás integrantes del programa comenzaron a reírse y burlarse del argentino.

⏱ 56’ | #FinaldelSiglo ���� Chivas

Jugada de crack la del Ruso que Eduardo Bacas logra cruzar y vencer así la meta de Morales.#VAMOSAMÉRICA��#QuédateEnCasa pic.twitter.com/WnJTyuI8cq — Club América (@ClubAmerica) April 20, 2020

Luego del trolleo de Marín, Brailovsky se volvió a defender: "Si la patada me duele y yo me quedo en el piso, es ridículo que el árbitro me saque de la cancha, ganando, empatando o perdiendo".

