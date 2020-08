André Marín opinó acerca del momento en que se encuentra el Club América y lo declaró en crisis

Cuando pensábamos que el América era un claro candidato a quedarse con el torneo Guard1anes 2020, todo se desmoronó. El equipo comandado por Miguel Herrera perdió sus últimos dos encuentros, y jugando de una pésima forma. Debido a esto, el periodista André Marín dio su opinión acerca del mal momento que pasan Las Águilas.

"El América está en crisis, no funciona, ha recibido 7 goles en dos partidos. Además, acumulan dos derrotas. Miguel Herrera, al finalizar el partido ante Monterrey lanzó una advertencia muy fuerte a sus jugadores, diciendo que ´el que no sienta los colores, no va a volver a jugar´", detalló en primer lugar André.

Más adelante, continuó: "Miguel lo está pasando mal, los jugadores la están pasando mal. Fueron ampliamente superados por el equipo de Monterrey en la cancha. El 3-1 no refleja la superioridad del equipo de Mohamed sobre el de Herrera. El América es un equipo importante en el futbol mexicano, el más mediático, y que acumule dos derrotas de manera consecutiva pone las cosas muy tensas".

André Marín declaró que el América está en crisis. Jam Media.

Además, Marín lanzó contra algunos jugadores, sosteniendo que ya no sirven para defender la camiseta azulcrema: "Hay jugadores que no sirven, uno de ellos es Giovanni Dos Santos, ha sido uno de los peores fichajes en la historia del América, y Bruno Valdez tiene una grave lesión en la rodilla que lo aparta del torneo".

"El América está en crisis"��⚠@andremarinpuig OPINA sobre las recientes derrotas del cuadro azulcrema ante Querétaro y Rayados, por lo que ya debería de haber repercusiones ¿Qué acciones debe tomar la directiva? ¿Hasta cuándo podrán levantar el ritmo? pic.twitter.com/9QsktMtJH5 — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 24, 2020

"Probablemente, en el América se tomen decisiones drásticas a lo largo de la semana, para planear su próximo partido. Es un hecho que, cuando al América le va mal, la directiva se pone nerviosa y puede tomar cualquier tipo de decisiones. Así que tendremos que estar muy pendientes", finalizó.

Lee También