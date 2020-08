Emanuel Villa aseguró que Cruz Azul ha absorbido el ADN ganador del América

El 2020 comenzó siendo muy positivo para Cruz Azul, que continúa por la senda de los triunfos. La Máquina lideró el cancelado Clausura 2020 y actualmente se encuentra en la punta del Guard1anes 2020 de la Liga MX. No sólo lo reconocen los analistas deportivos, sino también exjugadores como Emanuel Villa.

El hombre que vistió la playera del cuadro de la Noria entre 2009 y 2012, donde convirtió 66 goles en 132 partidos, se rindió a los pies por el nivel mostrado por el cuardo azul en el último tiempo, e incluso aseguró que consiguió algo que le venía faltando y lo tenía su rival, el América.

"Yo le estoy viendo al día de hoy un ADN ganador a este equipo que no se lo veía a Cruz Azul. Al América de Miguel Herrera también se lo veo, a pesar de todas las bajas que pueda tener su equipo. Pero uno ve eso del América, cosa que antes no se lo veía a Cruz Azul", explicó Emanuel Villa, en diálogo con Grupo Reforma.

A su vez, el ahora comentarista de TUDN agregó: "Yo compro todo lo que ha hecho este equipo con Siboldi. Me gusta la actitud, el futbol, las ganas de ir para adelante, los resultados, pero tengo que ver a este equipo en la Liguilla, que no lo he visto en ese tipo de instancias".

Tras seis jornadas disputadas, Cruz Azul lidera el Guard1anes 2020 con 13 puntos, mientras que el América se encuentra en cuarta posición con diez unidades.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 6 13 2 TOLUCA TOLUCA 6 12 3 LEÓN LEÓN 6 11 4 AMÉRICA AMÉRICA 6 10 5 PUMAS UNAM PUMAS 6 10 6 PACHUCA PACHUCA 6 10 7 MONTERREY MONTERREY 6 9 8 TIGRES UANL TIGRES 6 9 9 NECAXA NECAXA 6 8 10 QUERÉTARO QUERÉTARO 6 7 11 PUEBLA PUEBLA 6 7 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 6 7 13 TIJUANA TIJUANA 6 7 14 JUÁREZ JUÁREZ 6 6 15 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 6 5 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 5 17 ATLAS ATLAS 6 5 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 5

