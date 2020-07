En Fox Sports desvistieron al Toluca: "Ya no impone, dejó de ser ese equipo importante"

Esta noche comienza un nuevo camino para el Toluca de José Manuel de la Torre. Con la intención de volver a pelear por el título de Liga MX que se le niega hace 10 años (desde el Bicentenario 2010), visitarán a Monterrey en la primera jornada del torneo Guard1anes 2020 en una cancha que se la hace un infierno.

En Agenda Fox Sports analizaron la previa del encuentro y pusieron el ojo en cómo llegan los Diablos Rojos. Su pésima actuación en la Copa por México y la goleada sufrida ante Querétaro en el último encuentro de preparación hablan por sí sólos, motivo por el cual colocaron a la institución en los últimos puestos para este campeonato.

La última vez que Toluca gritó Campeón, hace 10 años atrás. (Getty Images)

Luis Mario Sauret comenzó aclarando: "No me gusta lo que presentó el equipo de Toluca. Antes de iniciar el torneo Guard1anes 2020 yo no lo coloco entre los primeros 12 lugares con todo el dolor de mi corazón". Allí apareció Rubén Rodríguez, su compañero de programa, quien tampoco ve a los Choriceros peleando por grandes cosas.

"TOLUCA YA NO IMPONE.... MONTERREY ES UNO DE LOS FAVORITOS"#AgendaFOXenCasa



La previa del partido que bajará el telón de la Jornada 1 del Guard1anes 2020 - #RayadosxFOX@lmsauret @ruubenrod pic.twitter.com/O9KNyOblqz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 28, 2020

"No es que no me guste lo que hace Toluca adentro de la cancha, no me gusta lo que hace en general. La realidad es que ha quedado a deber no solamente en este torneo, después de que pierde las 2 finales (Copa MX y Liga MX) con Hernán Cristante se vino abajo. Este Toluca tiene muchísimas deudas con su afición y consigo mismo", mencionó con seguridad el periodista.

Más adelante, Rodríguez detalló: "Toluca estaba acostumbrado a ver figuras, a jugar partidos importantes, a que ibas al mediodía al estado de México y sudabas la gota gorda por sacar un mísero punto. Hoy Toluca ya no impone, dejó de ser ese equipo importante. En títulos es un equipo grande, pero en los últimos años a su afición le ha dado más penas que glorias".

