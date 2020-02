El Deportivo Guadalajara volvió a decepcionar. Esta vez cayó como local por 2-1 frente a Cruz Azul y todas las críticas apuntaron a Luis Fernando Tena.

Los fanáticos se volvieron locos en las redes sociales pidiendo que el entrenador dimita, pero por el momento tendrán que esperar.

André Marin preguntó a sus colegas en La Última Palabra: "¿Se debe ir Tena?". Ante esto, todos concordaron en la respuesta.

Rubén Rodríguez contestó: "No. Creo que se han cometido ciertos errores pero creo que el principal fue antes que iniciara el torneo. Delegear, delegar, delegar y que otro tomara las decisiones que tenían que ver directamente con el manejo de su equipo".

"Para mí también debe seguir Tena, pero no es que no pasa nada. Deben de corregir mucho el rumbo. Este partido ya te muestra inseguridad en quién debe y quién no debe ser titular. Es momento de definirse y Tena lo va a hacer ", confesó Eduardo de la Torre.

Salim Chartouni, por su parte, señaló: "Para mí debe seguir. Cuando un equipo se muestra como en los últimos 30 minutos de partido, lo metiste atras, lo empujaste y Corona sacó tres acciones de gol importantes, hay una representación de buena comunicación y comunión con el cuerpo técnico".

"Yo creo que sí, debe seguir. Hoy se me hace injusto el resultado, mereció un poquito más Guadalajara", sentenció Alex Aguinaga.

