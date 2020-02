En la mayoría de ocasiones, elegir al mejor de una disciplina se hace muy difícil. A veces va por gustos, por logros o una combinación de ambas.

En Línea de 4, programa de TUDN, debatieron sobre quién es el mejor DT de la Liga MX y todos los integrantes de la mesa concordaron. Paco Villa fue quien tiró la consigna y Damián Zamogilny, Arturo Villanueva y Humberto Valdés optaron por el Piojo.

Por el amor a estos colores y la amistad que genera entre americanistas, feliz #14DeFebrero #MiMásGrandeAmor ���� pic.twitter.com/ylFJCzcFNd — Club América (@ClubAmerica) February 14, 2020

Damián sostuvo: "Creo que hay tres o cuatro. Pero Miguel (Herrera) ha demostrado que tiene capacidad para incluso sobreponerse a las catástrofes más grandes que ha tenido en sus equipos. Hoy por hoy es el mejor técnico, no es el que juega mejor o un futbol más vistoso. Pero consigue resultados y maximiza el potencial de su equipo aún con carencias importantes en cuanto a lesiones y ventas".

"Miguel (Herrera) tendría que ser hoy el uno. Dados los resultados, el escenario en el que está, cómo ha trabajado los imponderables que ha superado, cómo se ha acomodado a las diferentes circunstancias del América y además de los títulos, Miguel tendría que tener el escalón del primero en la Liga", declaró Arturo.

Por último fue el turno de Humberto, quien explicó: "Su maestría o doctorado fue el torneo pasado. No es Campeón ante Monterrey por diferentes circunstancias y porque no lo liquidó. Pero tuvo lesionados, ventas, suspensiones y semana a semana siempre se mantuvo en zona de calificación. A mí lo que me motivaría siendo futbolista de Miguel es que semestre a semestre y pase lo que pase él siempre se compromete. No pone pretextos".

