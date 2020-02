La salida de Guido Rodríguez dejó un vacío importante en el mediocampo del América. Pero ahora es momento de dar vuelta la página y darle oportunidades a nuevos talentos, como Richard Sánchez o el propio Santiago Cáseres, quien llegó en el último mercado de pases.

El volante argentino no contaba con minutos en Villarreal y por eso decidió emigrar a México para tener una chance en uno de los equipos más grandes del continente.

Sin embargo, hubo otra razón por la que se inclinó por las Águilas. Y en eso estuvo un exazulcrema convenciéndolo y dándole buenas referencias sobre lo que significa jugar en el club de Coapa.

"Sí, hablé con Miguel Layún. Le pedí referencias del club. Me llevaba bien con él. Sé que era un voto de confianza, así que cuando me dio las referencias no lo dudé y firmé", reveló el exVélez Sarsfield en una entrevista exclusiva con ESPN.

Entre tantas cosas que le dijo el ahora jugador de Monterrey, le recalcó la importante de América, no solo en la Liga MX sino en el mundo: "Me dijo que era un club de primer nivel y el club más que había, un club muy mediático y que con responsabilidad y sacrifico me iba a ir bien".

