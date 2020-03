En el día mundial de la poesía, el futbol es sinónimo de poema

No te voy a pedir que me des un beso

Tampoco te voy a pedir que me escuches cuando tengo mil historias que contarte No te voy a pedir que hagas nada ni siquiera que te quedes a mi lado para siempre

Porque si tengo que pedírtelo ya no lo quiero



_Frida Kahlo#DiaMundialDeLaPoesia pic.twitter.com/Km525eF961