Encendió la polémica: Ricardo Peláez se mostró con una playera ¿del América?

Ricardo Peláez es uno de los personajes más famosos y trascendentes del futbol mexicano. Tanto en su etapa como jugador como en la de directivo actualmente, no tiene ningún problema en dar que hablar y hacer su trabajo de manera eficiente. Los números hablan por sí sólos en su caso.

Su etapa dorada como dirigente ha sido, hasta el momento, en el Club América. Allí obtuvo 2 títulos de Liga MX (Clausura 2013 y Apertura 2014) y 2 Concachampions (2015 y 2016), aunque rápidamente perdió el cariño de toda la afición del Azulcrema. Primero dejándolos por el Cruz Azul, y ahora en su ciclo en el Deportivo Guadalajara.

Ricardo Peláez es el actual director deportivo de Chivas, pero parece que todavía no se olvida de las Águilas. En un video publicado por TUDN, en donde el directivo felicita al Perro Bermúdez en el día de su cumpleaños, el exdelantero vistió un polo que encendió la polémica rápidamente en las redes sociales.

El parecido entre el polo de Peláez y la playera del América

Es que es innegable el parecido del modelo que lució a una playera retro del América, por lo que los aficionados del Azulcrema actuaron instantaneamente para marcarle el error. Esto, por supuesto, generó el trolleo hacia los Chivahermanos y hacia el propio Peláez por vestirse con esa camiseta.

"Mi querido Ricardo Peláez eres tan metódico y tan inteligente que me pregunto por qué te pones esa playera. Recuerda que te seguimos los chivahermanos. Solo le falta el escudo y es la playera del odiado rival. No me decepciones mi Richard", le escribió un fan del Guadalajara.

