Enrique Bonilla iba a ir a La Última Palabra

La Liga MX acaba de quedar paralizada luego de que su presidente, Enrique Bonilla, comunicara que dio positivo en el test de COVID-19.



La noticia causó conmoción ya que el directivo iba a estar presente hoy por la noche en Fox Sports en el programa La Última Palabra y si no hubiera sido por la prueba pudo haber contagiado a todo el staf.

“Esta noche tendremos un invitado especial”, escribieron el programa en su Twitter oficial antes de que se diera a conocer el comunicado.



El anuncio de que tiene coronavirus llega justo cuando la Liga MX se encuentra suspendida por la pandemia y además cuando el Ascenso del futbol mexicano protesta por la desaparición del ascenso y descenso de la liga.

"Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud. Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX", expresó Enrique Bonilla en su carta



