Entrenador del Real Betis revela detalles de la negociación con Guido Rodríguez

Las negociaciones por Guido Rodríguez están entrando en la recta final y todo hace indicar que el jugador del América está a detalles de viajar a Europa para sellar su traspaso al Real Betis.

Desde el Viejo Continente lo dan por seguro, aunque como sabemos, faltan detalles para que se ponga la playera del Betis y acompañe a Diego Lainez en el club de Sevilla.

Rubi, entrenador de Real Betis, habló de lo que puede ser el posible fichaje de Guido Rodríguez en este mercado de invierno en Europa.

"Tenemos a dos personas del club trabajando allí para ver si se puede cerrar la incorporación, no está cerrado, pero se está trabajando. A mí no se me informa hasta el final", sentenció.

