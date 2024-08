Luego de tantas idas y vueltas, llegó el momento donde podemos afirmar que El Capitán del Futuro está nuevamente en el radar de la Selección Peruana. Renato Tapia estará presente en la siguiente convocatoria que hará oficial próximamente el entrenador de La Bicolor. Las especulaciones quedan atrás, eso es una realidad absoluta, y con esta grandiosa novedad, se puede afirmar que ganan todos en lo absoluto. Tanto El Cabecita que se reencontrará con la hinchada, como nuestro combinado patrio.

¿Renato Tapia es convocado por la Selección Peruana?

Mediante una charla con los medios de comunicación, donde fue el principal centro de atención. Renato Tapia espantó todos los fantasmas que rondaban la idea de que no lo veríamos nunca más con la camiseta del equipo de todos. Por su bien, y el de La Blanquirroja, expuso con felicidad lo siguiente: “Creo que ya llegó la pre convocatoria. Yo estoy siempre presto a ir a la Selección, no depende de mí si voy o no. El entrenador es el que decide si voy”.

Renato Tapia está feliz por todo lo que está viviendo con el Leganés. Demostrando esa sensación positiva, a la hora de expresar su cariño por la camiseta de Perú, a donde volverá después de renunciar a la Copa América 2024, por no tener seguro que lo proteja en su carrera profesional: “Aparte de los sentimientos que no tenga la selección porque todo el mundo sabe que por la selección doy todo. Uno no puede negarse a un llamado”.

Por información de Radio Programa del Perú, nos enteramos de que cualquier tipo de diferencias o complicaciones entre el director técnico y el jugador estrella de la Liga Española, ya no existen. Si es que en algún momento eso apareció: “RPP pudo conocer que Renato Tapia y el seleccionador Jorge Fossati charlaron por lo sucedido previo a la Copa América, y ambos llegaron a un acuerdo para el bien de la bicolor en las Eliminatorias”.

Si le preguntaron por qué llegó a Leganés, la respuesta de Renato Tapia es bastante clara. Exponiendo que la vida lo lleva por un sendero diferente al que recurría con camiseta del Celta de Vigo, hasta la temporada pasada: “Estaba buscando un paso así en mi carrera. El equipo demostró el fin de semana. Uno de los motivos por los que estoy aquí es Txema. Estoy muy contento de estar aquí. Desde donde toque seguramente sumaré”.

Renato Tapia presentado en el Leganés. (Foto: IMAGO).

¿Cuál es la realidad y expectativa de Renato Tapia en el Leganés?

El jugador peruano en conferencia de prensa, también expresó lo que siente en sus primeros días como jugador pepinero. Es un nuevo reto, el cual asume con total profesionalismo y dedicación: “Ya se vio en la primera jornada y la siguiente será así. Dimos una muy buena impresión en Pamplona. Estoy muy contento porque seguramente vamos a dar mucho que hablar. Uno sería mediocre si solo apunta a la permanencia”.

¿En qué momento de su vida se encuentra Renato Tapia?

Muy reflexivo a la hora de charlar con los diversos periodistas deportivos de la región. Renato Tapia afirmó que ya está listo para dejarlo todo por el Leganés, y que pronto estará al cien por ciento de sus capacidades. Para demostrar toda su categoría como profesional: “Entrar y hacer 45-60 minutos con gente que no conoces no es fácil. Me tocó estar 5-10 minutos y espero que pase rápido esta etapa de acomodarme para poder sumar más”.