Equipo por equipo: así trabajarán los clubes de la Liga MX para prevenir el coronavirus

El pasado domingo la Liga MX decidió para el futbol tras haber determinado en primera instancia que se jugara con público y luego a puertas cerradas

Ya finalizada la jornada diez del Clausura 2020 los clubes comienzan a decidirse si está bien o no mantener los entrenamientos de manera presencial.



Es por esto que repasamos cuáles fueron las decisiones que tomaron todos los equipos en relación a las prácticas que realizan diariamente.



América: descansa hasta el día de mañana y vuelve a los entrenamientos el próximo jueves, pero desde su casa para evitar las aglomeraciones.

Los jugadores tendrán tres días para cuidarse en sus hogares ����⬇ https://t.co/P4Gm4lwDVu — América Monumental (@AmeMonumental) March 16, 2020



Chivas: continúa sus entrenamientos de manera normal, pero es exigente con la higiene y desinfección de los jugadores, además tomar agua en un termo particular para no contagiarse.

ChivaHermanos, estas son las medidas que como institución hemos tomado para hacer frente al #COVIDー19mx ⬇️https://t.co/0LSmJll2yr — CHIVAS (@Chivas) March 17, 2020

Cruz Azul: es líder de la Liga MX y tras la victoria frente a América descansaría hasta el día de mañana, mientras que el jueves vuelve a los entrenamientos.



Pumas: decidió parar los entrenamientos de todos los jugadores y según Medio Tiempo, les prohibió salir de CDMX. Además, los empleados del club harán home office.

Como medida de prevención ante los recientes acontecimientos, el Club Universidad Nacional informa: #SoyDePumas pic.twitter.com/MKff9nZidw — PUMAS (@PumasMX) March 16, 2020



Atlas: hace instantes informó que suspenderá todos los entrenamientos hasta el próximo 23 de marzo. La vuelta a las prácticas dependerá de lo que digan las autoridades. Además, estableció que las tareas no encenciales se harán en la desde sus hogares, mientras que el mantenimiento de las diferentes espacios se mantendrán.

Atlas FC y @Orlegi_Sports se suman a las acciones de prevención por #COVID-19.



Este es el protocolo de contingencia que se implementa a partir de hoy, y que involucra a todas nuestras categorías profesionales, grupos administrativos y operativos: https://t.co/Iy6JQ51Y5q �� pic.twitter.com/rpcjKdNMnY — Atlas FC (@atlasfc) March 17, 2020

León: tras la victoria frente a Pumas, la Fiera decidió suspender todos los entrenamientos. Además, explicó que el primer equipo entrenará desde su casa.

Cuidemos nuestra salud y la de todos los demás.#JugamosEnCasa �� pic.twitter.com/DmNZpLVIQg — Club León (@clubleonfc) March 17, 2020

Pachuca: no han hecho oficial qué tipo de medidas van a llevar adelante para prevenir el virus. Según Medio Tiempo, suspendió los entrenamientos hasta próximo aviso.

Ni una herida de 4 puntos, ni el #COVIDー19 detiene a nuestro capitán ������



Así el home office de @JH16of ⚪️������#TuzosEnCasa#TeJuroQueTeAmo�� pic.twitter.com/WkR8SPeOcf — Club Pachuca (@Tuzos) March 17, 2020

Tigres: informaron que cancelaban las actividades debido al brote de COVID-19 hasta nuevo aviso de todos sus equipos. Por el momento no informaron si los jugadores van a entrenar desde sus hogares.

��IMPORTANTE��



⚕️ Siguiendo con las medidas de prevención por el brote del COVID-19, el día de hoy el Club Tigres decidió suspender actividades deportivas hasta nuevo aviso, de los equipos Varonil, Femenil y Fuerzas Básicas de la institución. — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) March 16, 2020

Rayados: tras el empate con Chivas, el club de Monterrey decidió suspender todos los entrenamientos desde las categorías inferiores al primer equipo. Éste último volverá a entrenar al aire en el día de hoy, pero se cambiarán en el hotel, no usarán el gimnasio y no usarán el área médica. Además, anunciaron que se aplicarán filtros para lo que ingresen a las instalaciones y que no entrará ninguna persona que sea ajena a la institución.

��| Comunicado a nuestra Afición y a la Comunidad sobre las acciones que implementaremos para cuidar la salud de nuestros jugadores de todas las categorías y los colaboradores del Club por el #COVID19 ��⚕️



Juguemos en Equipo y con Responsabilidad #EnLaVidayEnLaCancha pic.twitter.com/wl2f9UIhrM — Rayados (@Rayados) March 17, 2020



Querétaro: paró los entrenamientos por lo menos por esta semana, según Medio Tiempo, y que iban a seguir las recomendaciones de los sanidad. Además, han comenzado una campaña desde sus redes sociales sobre cómo su afición debe prevenir el coronavirus.

Atlético de San Luis: el conjunto de Potosí informó que todos sus jugadores de todas las categorías entrenarán en su casa y que hablaron con los médicos de la institución para que sigan las recomendaciones. A su vez, insistió para que su afición mantenga los hábitos de prevención.

Medidas temporales adoptadas por el club debido al COVID-19.



➡️ https://t.co/2FlCm6zM8B#SomosMejoresJuntos ⚪️�� pic.twitter.com/bHsRdbhTFh — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) March 16, 2020

Puebla: no vuelve a entrenar hasta el jueves, según Medio Tiempo, pero podría estirar el parón por más tiempo para prevenir la circulación de coronavirus.



Morelia: suspendió sus entrenamientos, según Medio Tiempo, hasta nuevo aviso y le recomiendan a su afición cómo prevenir el virus.

Necaxa: informó que suspendieron todas las actividades de todas las categorías para prevenir el virus. Además, cancelaron las visorias varonil del día de hoy y de mañana.

La @LigaBBVAMX y @LigaBBVAFemenil se encuentran suspendidas, a partir de la conclusión de esta jornada y hasta nuevo aviso.



Pedimos a nuestra afición seguir las indicaciones de nuestras autoridades para cuidar la salud de todos. pic.twitter.com/YJaIHXfqv4 — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) March 15, 2020

Juárez FC: activó un plan de contingencia que tiene como objetivo suspender todas las áreas no esenciales del club y realizar el trabajo desde sus hogares. Además, ayer y hoy suspendieron los entrenamientos y se espera que anuncien que esto se mantendrá hasta nuevo aviso.

Toluca: no han manifestado si tienen pensado tomar alguna decisión al respecto sobre las prácticas. De todas maneras, Medio Tiempo informó que la directiva se encuentra analizando la situación.

Tijuana: tras la victoria frente a Puebla, Xolos no ha anunciado si continuarán o no con las prácticas en esta semana.

�� Comunicado Oficial: Club Santos y @Orlegi_Sports se suman a las acciones de prevención por #COVID19.



A partir de hoy implementaremos este protocolo, involucrando a todas nuestras categorías profesionales, grupos administrativos y operativos.#YoMeQuedoEnCasa#ModoGuerrero���� — Club Santos (@ClubSantos) March 17, 2020



Santos Laguna: han anunciado que no entrenarán hasta el próximo 23 de marzo y que según lo que recomienden las autoridades volverán a las prácticas.



