Equipos en Liguilla y cruces de la reclasificación del Guard1anes 2020 al momento

Después del partidazo en Aguascalientes entre León y América se terminó la jornada 14 del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Eso significa que solamente restan tres fines de semana por delante para definir a los 12 conjuntos que seguirán en carrera por el título, y la realidad es que este lunes hubo muchas sorpresas.

Con la derrota de las Águilas ante la Fiera, los conducidos por Miguel Herrera quedaron ubicados en el quinto lugar de la tabla de posiciones. ¿Qué significa eso? Que, si la fase regular culminara hoy, el cuadro de Coapa tendría que pasar por el repechaje antes de asegurarse un lugar en la próxima Fiesta Grande.

De acuerdo al nuevo reglamento que comenzó a regir a partir de esta temporada, los primeros cuatro clubes en las colocaciones tendrán su boleto directo a los cuartos de final de la Liguilla. Al momento, León, Pumas UNAM, Tigres UANL y Cruz Azul son los que contarían con dicho privilegio de avanzar sin escalas.

Con respecto a la reclasificación, vale la pena recordar que los ingresos a la siguiente Fiesta Grande se definirán a partido único y con localía en la cancha del club mejor ubicado en la tabla general. Los de posición de privilegio podrán escoger el día y horario entre sábado y domingo.

¿Cómo se jugaría el repechaje si el Guard1anes 2020 de la Liga MX finalizara hoy? América vs. Puebla en el Estadio Azteca, Monterrey vs. Necaxa en el Gigante de Acero, Chivas de Guadalajara vs. Toluca en el Estadio Akron y Pachuca vs. Santos Laguna en el Estadio Hidalgo.

Tabla de posiciones del Guard1anes 2020

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 14 33 2 PUMAS UNAM PUMAS 14 27 3 TIGRES UANL TIGRES 14 26 4 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 14 26 5 AMÉRICA AMÉRICA 14 25 6 MONTERREY MONTERREY 14 23 7 GUADALAJARA GUADALAJARA 14 22 8 PACHUCA PACHUCA 14 21 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 14 19 10 TOLUCA TOLUCA 14 17 11 NECAXA NECAXA 14 15 12 PUEBLA PUEBLA 14 14 13 JUÁREZ JUÁREZ 14 14 14 TIJUANA TIJUANA 14 14 15 ATLAS ATLAS 14 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 14 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 14 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 14 11

