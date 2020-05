"Es mucho más inteligente que Cristiano Ronaldo": Ángel Cappa alaba a Hugo Sánchez

Todos pueden hablar de fútbol, pero no todos pueden hacerlo con la autoridad de Ángel Cappa, quien con una trayectoria de entrenador de casi 30 años vio muchos futbolistas pasar ante sus ojos, pero según recientes declaraciones, hubo uno que se quedó en su retina debido a su enorme calidad, que incluso lo llevó a compararlo con uno de los mejores jugadores del mundo.

"Hugo Sánchez fue uno de los mejores goleadores que yo he visto. Era un goleador y vivía para el gol. Pero yo fui al Bernabéu porque él definía a un toque y yo decía: ‘eso cómo es’. La mayoría de los goles a un toque. No sé si fue un partido o dos. Me puse detrás de la portería para ver nada más que a él y me di cuenta de las maniobras que hacía”, reveló el ex estratega a Récord.

Pero las alabanzas fueron aún más lejos y Cappa se atrevió a comparar al macho con una súperestrella mundial: “Hugo Sánchez es incluso mucho más inteligente que Cristiano Ronaldo. El portugués tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea, pero Hugo era mucho más vivo y pícaro dentro del área”, aseguró.

El argentino de 73 años detalló que su fascinación por el jugador mexicano era tal, que una ocasión compró un boleto para ver un duelo del Real Madrid detrás del arco, para intentar apreciar desde otro ángulo las capacidades y estrategias utilizadas por el afamado Pentapichichi:

“Detrás de la portería me di cuenta de los movimientos que hacía. Siempre trabajaba la distracción y quedaba solo para definir", aseguró, y agregó: "Él manejaba el engaño y ése es el concepto fundamental del futbol y de todo el juego y Hugo lo hacía de una manera excepcional”.

