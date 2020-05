¿Estaba adelantado? José Saturnino Cardozo y una respuesta que enojará al América

El Apertura 2003 contó con la particularidad de que América no pudo ingresar en la Liguilla. Le faltó un solo punto para calificar y posiblemente en los aficionados todavía quedará grabada la dolorosa goleada que sufrió el equipo ante Toluca en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de dicho certamen.

Los Diablos Rojos derrotaron 6-0 a las Águilas en el Estadio Nemesio Diez y le dieron una verdadera muestra de futbol ante los ojos de sus fanáticos que estaban presentes en las gradas. Pero hubo una acción de ese partido que, 17 años después, sigue generando polémica en las redes sociales.

¿Estaba adelantado José Saturnino Cardozo? En el segundo tiempo, el Príncipe Guaraní protagonizó una acción de ensueño junto con Vincente Sánchez y Sinha para que el elenco azulcrema comenzara a morder el polvo de la derrota, pero la posición del paraguayo todavía deja muchas dudas al respecto.

"Sabes que, veo y veo la jugada pero no hay repetición entonces no podemos decir si fue fuera de lugar o no. Se ve un poquitito adelantado, pero mínimo. Era muy difícil de cobrar en ese momento, hoy puedes crear una polémica interesante porque puedes ir a la cámara", reveló el exdelantero a Versus de TUDN.

Además, el ídolo de los Choriceros recreó el momento y admiró a sus compañeros de turno: "Esa jugada fue un sueño por la circunstancia del juego. La coordinación fue fantástica, esto aparece cuando hay jugadores inteligentes y técnicamente interesantes".

