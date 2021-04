¿Con quién se queda? Saturnino Cardozo debió elegir entre Funes Mori o Gignac

José Saturnino Cardozo, leyenda del Toluca, confesó sentirse identificado con el atacante de Tigres UANL: André-Pierre Gignac. De todas maneras, confesó que, en cualquier equipo de dirija, escogería también a Rogelio Funes Mori, de Rayados.

"A mí me gusta jugar con dos ‘9’, pido a los dos. Si hay que tener que elegir a uno, yo me quedaría con Gignac por la movilidad que tiene de tres cuartas partes hacia arriba, es un jugador que posee todo lo que pueda tener un delantero, se mueve por derecha, por izquierda, que sale a buscar la pelota, genera espacios, genera jugadas, inventas jugadas a favor de él, es un jugador que me gusta mucho, Funes Mori es más de área", señaló en entrevista para RG.

Y agregó: "Yo me identificaría con Gignac, cuando jugaba también me gustaba tirarme por el sector izquierdo, mucha gente dirá que era más de área, pero me gustaba tirarme por izquierda y ahí cortaba en diagonal o buscaba un centro que metía Víctor Ruiz o Fabián Estay, aunque el otro (Funes Mori) también me gusta mucho".

Saturnino Cardozo habló de Funes Mori y Gignac. Jam Media.

Además, aseguró que las instituciones tienen un gran privilegio de poder contar con estos dos grandes atacantes, confirmando que deben aprovechar al máximo su presencia dentro del terreno de juego y, por supuesto, sus goles.

"Son dos delanteros extraordinarios, hay que disfrutarlos a cada uno en su momento, me parece que Gignac ha demostrado desde que llegó al futbol mexicano que es un jugador extraordinario, es un delantero que posee todas las cualidades que pueda tener un centrodelantero, un tipo que tiene buena movilidad, siempre tiene el arco de frente, le gusta ganar siempre", finalizó.

