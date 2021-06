Qué canal transmite Estados Unidos vs. Nigeria por un amistoso femenino

El fútbol femenino también tiene actividad pensando en lo que será la próxima edición de este deporte en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. En esta oportunidad, la Selección de Estados Unidos estará recibiendo a su par de Nigeria HOY, miércoles 16 de junio, desde el BBVA Compass Stadium. La transmisión será EN VIVO y EN DIRECTO por parte de ESPN 2. Este es el primer duelo oficial entre ambas.

Sigue la preparación por parte de las norteamericanas antes de que se les presente su séptima participación olímpica, de las cuales se adueñaron de cuatro medallas doradas. En este caso, las lideradas por el macedonio Vlatko Andonovski vienen de golear 4-0 a Jamaica y todavía tienen pactadas un doble choque con México antes de Tokio. En Japón disputarán el Grupo G junto a Suecia, su último verdugo en Río, Australia y Nueva Zelanda.

Mientras que las africanas no pudieron meterse en la cita olímpica, pero de todos modos aprovechan este mes para afrontar otros dos partidos y así no perder rodaje. Las "Súper Águilas" vienen de empatar 3-3 con Portugal sabiendo que seis días atrás cayeron con Jamaica por la mínima diferencia. Las comandadas por el estadounidense Randy Waldrum, ganaron 11 de los 13 campeonatos africanos llevados a cabo y no participan de los juegos desde Pekín 2008.

+La goleada de Estados Unidos a Jamaica:

Estados Unidos vs. Nigeria: ¿cuándo y dónde juegan por el amistoso internacional?

El encuentro se llevará a cabo HOY miércoles 16 de junio y tendrá lugar en el BBVA Compass Stadium de Houston.

Horarios por países:

Argentina: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Chile: 21:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

México: 20:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas PT / 21:00 horas ET

Estados Unidos vs. Nigeria: ¿donde ver el partido?

El encuentro será transmitido por ESPN 2 tanto en Estados Unidos como también en México.

Lee También