Ex Tigres Fernando Navarro confiesa que sufrió depresión por falta de minutos allí

Luego de lucirse por varios años en el Atlante, Fernando Navarro generó el interés de Tigres en sus servicios. Los Felinos, al poco tiempo de posicionar su atenta mirada sobre los movimientos del defensor, finalmente realizaron la correspondiente inversión para incorporarlo a mediados del 2011.

Lo cierto es que si bien Fernando arribó a Tigres con la intención de hacer historia, su estadía allí no fue para nada positiva y el hecho de jugar poco le terminó generando consecuencias importantes en su vida.

Fernando, desde años varios, defiende la playera de León

Finalmente, viendo que con el correr del tiempo su avance allí había sido prácticamente nulo, Navarro, a principios del año 2013, alistó sus maletas y decidió mudarse a Pachuca, en busca de más minutos y una solución a la tristeza que le generaba no ser tenido en cuenta en Tigres.

En diálogo con W Deportes, el referente de León, rememorando su etapa en el elenco comandado por Ricardo Ferretti, manifestó que Pachuca se convirtió en su salvador sacándolo de una depresión que lo afectaba en aquel entonces. "Me sacó de la depresión que tenía en Tigres por no jugar", aseguró.

El lateral, eligiendo a uno de los futbolistas que más le costó marcar a lo largo de su carrera, se decantó en favor de Damián Álvarez, ex compañero suyo en Tigres. "Me tocó muchísimo tiempo enfrentar a Damián, cuando jugaba en Atlante, y luego me tocó marcarlo en todos los interescuadras en Tigres. Fue de los más difíciles de marcar", afirmó.

