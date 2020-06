¡Explotó! Eduardo Vargas se enojó por un comentario donde se lo acusa de haber gastado miles de dólares por su nuevo tatuaje

En los últimos días, el nombre de Eduardo Vargas repercutió fuertemente en las redes sociales. El jugador se hizo un tatuaje de un Tigres, en alusión al club felino, y despertó admiración por parte de los seguidores del Universitario, quienes le demostraron su cariño.

Pero también hubo un hecho que desató la polémica en los medios de comunicación: el dinero que habría gastado el elemento para hacerse el tatuaje, cuya extensión abarca toda su espalda. Según el portal Minambo, el chileno habría pagado 3 mil dólares (65 mil 500 pesos).

�� El nuevo tatuaje de @eduvargas_17 es lo mejor que verán hoy. ��������#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/q6ow1F09cj — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) June 9, 2020

El chileno no se quedó callado y aclaró la situación en su cuenta de Instagram, donde también negó haber gastado dinero: "¿Ustedes se creen todas las pendejadas, no? Ese tatuaje me lo regaló mi amigo?".

¿Qué será de su futuro? Si bien el atacante tiene contrato con Tigres hasta el 30 de junio de 2021, hay equipos brasileños (Santos, Atlético Mineiro y Vasco da Gama) que evaluarían pagar su cláusula de rescisión tasada en 3 millones 500 mil dólares para llevárselo.

En lo que va del 2020, el hombre que conquistó cuatro títulos con la playera del club felino acumula un total de siete partidos de 10 posibles perteneciente al ya cancelado Clausura.

