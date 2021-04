El piloto que llora cuando ve a Checo Pérez en Red Bull

Después de una inesperada actuación en el GP de Emilia Romagna, el mexicano Checo Pérez se prepara para disputar el Gran Premio de Portugal , cuando este domingo 2 de abril se suba a su carro de Red Bull Racing Honda. Y en su primera temporada con esta nueva escudería, necesita empezar a brindarle resultados concretos.

Luego de un 2020 marcado por los cambios de agenda producto de la pandemia de Covid-19, el corredor tapatío fue uno de los que mejor aprovechó la controvertida situación. Por entonces en la escudería Racing Point, su triunfo en el Gran Premio de Sakhir marcó un punto de quiebre que determinaría que sea él y no otro piloto el que arribe a la escudería austríaca.

Aquel recordado podio permitió que para la temporada 2021 Sergio llegara al equipo de la bebida energética para ser compañero del neerlandés Max Verstappen, desplazando así a un "competidor" por ocupar el lugar que dejaría Alex Albon (actual piloto de pruebas y reservas): se trata del alemán Nico Hulkenberg.

Según confesó el ex miembro de Renault y Force India, ya se veía en el proyecto 2021 de la escudería Red Bull Racing con el aval de Verstappen, con quien guarda una buena relación, pero las grandes actuaciones del azteca terminaron por relegarlo.

"¡Mejor no ver Red Bull, de lo contrario me pondré a llorar! En serio, no pienso en eso", declaró Hulkenberg en una entrevista con Ziggo Sport. Y añadió: “Eso sucedió todo el segundo semestre del año pasado. Pero fueron las últimas dos carreras cuando Checo empezó a hacerlo realmente bien. Tuvo esa victoria. Después de eso se terminó”, analizó Niko.

Actualmente, Hulkenberg es piloto de pruebas y reserva de Aston Martin, además de realizar trabajos esporádicos para Mercedes, y espera pronto volver a tener un lugar en las pistas de la Fórmula 1. Cabe recordar que ambos pilotos han compartido equipo en Force India.

Checo Pérez y Nico Hulkenberg fueron compañeros en Force India. Foto: Getty

