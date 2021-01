Revelan que Barcelona fichó a Rafa Márquez a precio de ganga: pagó casi lo mismo que Mónaco al Atlas

Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, reveló como fue el fichaje del ex defensa mexicano Rafael Márquez, admitiendo que no era un objetivo del club pero que su muy bajo valor hizo que finalmente compraran su pase. Eso fue admitido por el propio Azteca a través de las redes sociales.

Laporta, ex dirigente Culé que buscará ser presidente nuevamente, admitió en el canal de Youtube "Iniestazo" que la prioridad era la contratación de Roberto Ayala, pero algo cambió tras una propuesta de su agente lo cambió todo.

Rafa Márquez junto a Ronaldinho en Barcelona. Foto: Getty

"El agente era Jorge Mendes y acabábamos de ganar las elecciones y estábamos unos cuantos haciendo una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la triple A, Ayala, Albelda y Aimar. Ayala tenía 30 años, una experiencia y una trayectoria importante por lo que costaba un dinero", explicó el directivo.

Y agregó: “Y este agente (Jorge) viene y me dice felicidades presidente, tengo un central para el Barça buenísimo, Rafa Márquez y le respondí que lo conozco, es muy bueno. Jorge nos dice '¿Si lo traigo por cinco millones (euros) al Barça, me lo fichan?' Yo pensé que era muy difícil que lo traiga por cinco millones pero le he dado la mano y si lo trae por cinco millones lo tenemos que fichar porque el presidente del Barcelona solo tiene una palabra y su palabra es ley”, expresó.

Después de ese contacto inicial, el representante retornó a Barcelona junto al Káiser y una carta del Mónaco dispuesto a vender a Rafa por cinco millones de euros. ¿Lo curioso? Cuatro años antes, el equipo del principado pagó al Atlas 4.5 millones, casi el mismo valor.

"Pasan dos semanas y me dice la secretaria de recepción que trae un chico y dice que tiene una reunión con usted, sin embargo, yo no había quedado con nadie pero me dijo que era alguien que venía de Mónaco y entonces empecé a ligar la historia. Entró (Jorge) y me dice: ‘Presidente, aquí tengo la carta del Mónaco que venden a Rafa Márquez por cinco millones de euros' y se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez", señaló.

A través de su cuenta de Twitter, Márquez recogió las declaraciones y no dudó en bromear por el precio de ganga que pagó el Barça por él.

Fui una verdadera ganga o no presi??@JoanLaportaFCB ������������ https://t.co/rK9coxZsrJ — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) January 11, 2021

Lee También