David Faitelson cree que la Liga MX no debe suspenderse por el momento

La pandemia del coronavirus provocó la suspensión de decenas de eventos deportivos, como también no deportivos, por lo que muchos han mencionado que la Liga MX debe cancelarse, como lo realizado por Estados Unidos con la NBA o MLS.

Sin embargo, aún no se han cancelado los partidos, como tampoco la presencia del público en los estadios, por lo que David Faitelson se mostró de acuerdo con no encender las alarmas en demasía.

"No digo que no sea un tema alarmante, se trata de la salud del ser humano y está por encima de cualquier otro tema. Pero yo creo que lo está haciendo el futbol mexicano es ampararse en las autoridades del país, porque son expertos en la materia, y me parece que está bien”, opinó en ESPN.

Ojo, porque el periodista entiende que en el caso en que los especialistas crean que es riesgoso disputar partidos, estará a favor: “Obviamente estamos temerosos y alerta ante la situación que envuelve al mundo, pero yo sigo confiando en las instituciones del país. En este caso, el sector salud ha dicho que todavía no es tiempo de aplazar o suspender los juegos. Cuando ellos lo digan, la pelota deberá dejar de correr sobre el césped”, fundamentó.

Hasta el momento, el Clausura 2020 se jugará en las mismas condiciones de siempre, aunque se especula que en el futuro pueda tomar alguna medida a instancias del COVID-19.

