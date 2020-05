Fantasma Figueroa trabaja con ex jugadores para no dejar a Morelia sin equipo

Aunque aún falte la confirmación oficial, la noticia de la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán generó el repudio de aficionados, periodistas y ex jugadores del club. Una de las personas más afectadas fue Marco Antonio Figueroa, quien anunció que no se quedará con los brazos cruzados y ya trabaja junto a ex jugadores para no dejar a la ciudad sin equipo.

"Somos cinco ex jugadores que estamos tratando de hacer menos dura la partida del equipo si se da. Tenemos claro que no podemos dar mucha información todavía porque tenemos fe en que esto se puede arreglar", explicó el Fantasma en el programa de La Última Palabra donde participaron Ángel Comizzo, Jorge Almirón y Darío Franco, éste último parte del grupo anunciado por el chileno.

El ex futbolista se mostró cauto ante las decisiones que se van a tomar y sostuvo que aún tiene esperanzas en que revean el proyecto. "Tenemos fe en que los directivos analicen bien la situación y vean que durante 23 años han tenido un Estado a sus pies, han tenido una ciudad a sus pies. Le hemos entregado todo. Ni siquiera le hemos entregado algo nosotros los más antiguos, nosotros como leyendas no hemos pedido un espacio", aseguró.

��"MORELIA NO SE VA A QUEDAR SIN EQUIPO, ESO LO PUEDO ASEGURAR" #LUPenCasa Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa espera el anuncio oficial para tratar de evitar el cambio de Monarcas a Mazatlán: @andremarinpuig @RafaMLOficial pic.twitter.com/CQ8DD9cltj — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 29, 2020

Además, sin dar muchos detalles expresó la intención que tiene la logia formada para salvar a la institución: "Creemos que es una buena oportunidad para ellos sientan el sentimiento y el cariño que se le entregó durante muchos años y por eso con este grupo estamos tratando de hacer algo".

Por útlimo, dejó una frase que ilusionará a la afición: "Sabemos que va a ser dificil para el hincha, pero dicen por ahí que de mejores casas nos han corrido, así que hay que tener paciencia y hay que tener esa pequeña ilusión para que podamos seguir con un equipo de primera división. Morelia no se va a quedar sin equipo, eso se los puedo asegurar".

Lee También