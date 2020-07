Fernando Tobio siguió ventilando malos tratos por parte de la directiva de Toluca

El Guard1anes 2020 de la Liga MX está por comenzar y el mercado de pases de verano pronto se cerrará, y Fernando Tobio tiene los días contados en Toluca. Durante el semestre anterior, José Manuel de la Torre no lo tuvo bien considerado y optó por escoger a otros defensas centrales en su lugar.

Como si esto fuera poco, y en medio de la pandemia por el coronavirus, el zaguero argentino denunció a través de sus redes sociales que la directiva de los Diablos Rojos lo obligó a presentarse en el centro de entrenamiento y practicar mientras era uno de los contagiados asintomáticos de COVID-19 en el plantel.

Foto: Captura

La bomba del ex Boca Juniors explotó el domingo pero este martes rompió el silencio en diálogo exclusivo con Marca Claro. Y lejos de retractarse por lo que dijo, fue a fondo y ventiló más ocasiones de malos tratos por parte de las autoridades de la institución mexiquense en estas últimas semanas.

"Cuando me avisaron que di positivo me quedé en casa cuatro días. No tenía síntomas y por eso me hicieron ir a entrenar al club. Al quinto me empecé a sentir mal, con dolor de cabeza, garganta y cuerpo. Me hicieron irme al hospital de urgencia para hacer estudios en los pulmones", reveló Tobio.

Pero mientras estaba siendo atendido en la clínica, el sudamericano acusó ser presionado: "No sentí mucho apoyo En los estudios me salió algo en los pulmones y, en el hospital, Toluca me mandaba ofertas para tratar de reducir mi salario. Me parece que hay que tener sentido común, y ante todo pensar primera en la saluda de una persona. Después sí, habrá otros asuntos que resolver como es el tema contractual".

"Es verdad que hubo muchos casos positivos de mis compañeros, gente del club y preparados físicos. En mi caso, ya lo manifesté, pero hubo 8 o 9 jugadores más que también estaban entrenando siendo positivos", lanzó el argentino, con un tema no menor y preocupante sobre la enfermedad.

Por último, habló de su futuro en los Choriceros: "Ya me comunicaron que no entro en planes deportivos. Yo hablé con el presidente y director, dije que no tenía ningún problema y respetaba la decisión. Me queda un año de contrato y, si bien no entro en planes, ellos tienen que cumplir. Por el momento voy a permanecer en Toluca y después, si aparece algún club que esté interesado, buscaré una salida".

