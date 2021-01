¿Ni Toluca, ni América? Rubens Sambueza sorprendió al hablar de su futuro

Al cabo de las primeras jornadas del Guard1anes 2021 de la Liga MX, Toluca demostró que con el trabajo de Hernán Cristante sí estarán para dar pelea y conseguir un lugar, al menos, en la reclasificación. Mucho de eso es por el trabajo colectivo, pero también por el individual de elementos como Rubens Sambueza.

Los aficionados de los Diablos Rojos están disfrutando, y mucho, del actual portador del gafete de capitán. Sin embargo, el siguiente mercado de verano representará un dilema con respecto a su futuro. Y es que el centrocampista de 37 años será uno de los que se quedará sin contrato en el equipo de Metepec.

El argentino será futbolista libre y por eso habló sobre su futuro en una entrevista con Futbol Picante: "Por los años que he vivido en México, me hubiera gustado retirarme en América, pero es imposible. Hoy tengo la oportunidad de jugar en Toluca y respeto mucho al club porque me abrió las puertas de nuevo".

Pero la realidad es que sus años finales de carrera profesional podrían estar lejos del Estado de México. "No sé en dónde me retiraré. Tengo un sueño por cumplir, que es jugar con mi hermano. Él ahora está en Colombia y nunca se sabe", comentó el sudamericano, poniendo en duda su continuidad en la Liga MX...

Fabián Sambueza actualmente está vistiendo la playera del Junior de Barranquilla, y para colmo fue recientemente adquirido tras su paso por Independiente Santa Fe. ¿Será que Rubens se trasladará hacía ahí? Serán unos meses de mucha incertidumbre para conocer dónde seguirá su actividad.

