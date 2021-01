Héctor Huerta aseguró que Jonathan Rodríguez quiere irse de Cruz Azul 

Jonathan Rodríguez fue el goleador de Cruz Azul en el 2020, además de ser uno de los mejores jugadores de toda la Liga MX generando el interés de algunos equipos del extranjero. Sin embargo, ninguna oferta formal llegó a la mesa de La Noria, por lo que el uruguayo se terminó quedando para afrontar el Guard1anes 2021.

Cabecita no arrancó bien el certamen, pues antes de la segunda jornada trascendió un video sin cumplir los protocolos sanitarios por el Covid-19. No solo eso, sino que además la situación transcurrió a horas del duelo ante Puebla, lo que indica que el sudamericano debería haber estado concentrado con el resto de sus compañeros.

A todo esto, el periodista de ESPN Héctor Huerta castigó duramente al futbolista de Cruz Azul y avisó que está pensando en irse a Europa o a China. Huerta no puso solamente como ejemplo la indisciplina cometida, sino que además se refirió al bajo nivel que viene demostrando durante el año.

Jonathan Rodríguez quiere irse de Cruz Azul

“La falta del Cabecita Rodríguez en Cruz Azul no dice nada. Estuvo en los cuatro partidos anteriores y Cruz Azul ha perdido, no ha sido deferencia. No tiene puesta la cabeza en México, tiene la mira en el futbol italiano, pensaba que se lo iban a dar en cuanto salió, luego parecía que ya tenía un acuerdo con los chinos, pero no le pagaron a Cruz Azul lo que querían por él, entonces no se puede negociar así”, enfatizó César Huerta.

El periodista fue un poco más allá e indicó que lo deberían sacar del equipo: “No solo es hacer la indisciplina, sino que es no saber en qué situación está el mundo, el país y sobre todo tu equipo que está atravesando crisis importante institucional y deportiva y él viene de una fiesta donde puede haber algún contagiado y después contagiar a sus compañeros y luego a los rivales, terrible, yo lo sacaría del equipo”, culminó.

