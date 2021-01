Juan Reynoso rompió el silencio y habló sobre una posible salida de Jonathan Rodríguez de Cruz Azul

Cruz Azul es uno de los equipos que prácticamente no se ha reforzado de cara al Guard1anes 2021, pero que al contrario ha sufrido bajas importantes y sensibles. Milton Caraglio, por ejemplo, es uno de los futbolistas que decidió irse sin dejarle dinero a las arcas del equipo, mientras que otro de sus delanteros podría seguir un camino similar.

Jonathan Rodríguez fue el gran goleador de La Máquina y uno de los mejores elementos de toda la Liga MX en el 2020. Por esa razón, es normal que lo busquen de diferentes destinos, entre ellos el futbol de China. Económicamente es imposible de competir, aunque lo futbolístico puede terminar pesando.

Juan Reynoso, quien llegó a Cruz Azul en un momento convulsionado y sin la vidriera de otros tiempos, fue consultado respecto a la situación de Cabecita. El entrenador peruano rompió el silencio, aunque terminó admitiendo que Rodríguez no tiene la mira puesta en irse en estos momentos.

Juan Reynoso sobre una salida de Jonathan Rodríguez

“No lo veo pensando en salir, me habían dicho que es un jugador al que le costaban las relaciones con los entrenadores, pero me ha recibido muy bien y me llevo una grata sorpresa de Jonathan. La otra parte la descarto, hay jugadores con mucho talento, él terminó el torneo pasado con alguna molestia e intentaremos recuperarlo, seguro aportará aún más en lo colectivo y en su contundencia”, reveló el entrenador.

De acuerdo a los diferentes reportes, la oferta que habría llegado desde Asia por Jonathan Rodríguez es de 6 millones de dólares. En este momento, toda ayuda económica es buena para Cruz Azul, aunque está claro que el delantero uruguayo convence semana a semana a retenerlo por su importancia dentro del campo de juego.

