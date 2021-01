Liga MX: Venden jersey de Rayados de Monterrey a ¡12 mil pesos!

Rayados de Monterrey arrancó ilusionado este Guard1anes Clausura 2021 tras un triunfo por 2-0 ante Atlas en el Estadio Jalisco, por la jornada 1 de la Liga MX. Ahora, los Regiomontanos se enfrentarán a Club América el sábado 16 de enero a las 21:00 horas CDMX en el Estadio Azteca.

Los buenos tiempos de los equipos traen consigo el fervor del comercio de playeras, indumentaria y todo tipo de objetos característicos, y los aficionados de la Pandilla no son la excepción.

Muchos de los jerseys pueden llegar a ser exclusivos, de ediciones limitadas y más difíciles de conseguir, ya que suelen venderse pocos ejemplares en las tiendas y durante poco tiempo. Aunque rara vez también existen aquellos que nunca salen a la venta.

Así fue el Gol de Rogelio de Funes morí. ����⚪ pic.twitter.com/UgKzTdEI69 — Orgullo de ser Rayado (@_ODSROficial) January 9, 2021

Tal es el caso de la playera que utilizó el plantel de Rayados durante octubre de 2017 para la campaña "Project Pink 2017" que se proponía luchar contra el cáncer de mama.

Un usuario de la plataforma Mercadolibre decidió vender (o mejor dicho, revender) una playera de Monterrey de esta edición a nada menos que ¡12 mil pesos mexicanos!.

Revenden jersey de Rayados de Monterrey en 12 mil pesos. Foto: Mercadolibre

El argumento del vendedor es que se trata de una versión aficionado, lo que hace al producto mucho más extraño, puesto que Puma sacó a la venta únicamente versiones de jugadores. La diferencia radica en que la verción de aficionado cuenta con los puntos de las mangas sublimados y no de material de goma, como ocurre con la de juego, además de no contar con el logo de la Liga MX. Por su parte, "el logo de Puma de los hombros viene resaltado y no sublimado como en los de juego".

