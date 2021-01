Marcel Ruiz se vende a Chivas y América

Club América y Chivas de Guadalajara tienen las miras puestas en un objetivo en común: Marcel Ruiz. El futbolista de Tijuana fue vinculado con ambos equipos en el mercado de fichajes, aunque por el momento su carrera sigue teniendo como presente y futuro a Tijuana. Ojo, alguna vez advirtió que quiere irse a Europa rápidamente.

No hay dudas que Ruiz, canterano de Querétaro, es una de las máximas promesas de la Liga MX y es por eso que hay grandes equipos buscando sus talentos. No obstante, su presente en los Xolos lo limitan al banco de suplentes, pues no ha sido titular en ningún partido del Guard1anes 2021.

El mediocentro de 20 años se sigue intentando afianzarse en Tijuana, aunque también comienza a mirar con buenos ojos la posibilidad de emigrar a otros equipos. Así lo dejó en claro en una entrevista, donde justamente fue consultado al respecto de los rumores que ha habido sobre América y Chivas.

Marcel Ruiz quiere jugar en América o Chivas

"Sí escuchaba los rumores, pero estaba pensando en Tijuana. Claro que si se llega a dar la oportunidad, habría que pensarlo y analizarlo, pero sí me gustaría jugar en un equipo tan grande como esos dos", enfatizó el futbolista de Tijuana, dejando en claro sus deseos en el futuro.

Marcel Ruiz se refirió a su actualidad en los Xolos, donde Pablo Guede lo mantiene fuera del once titular: "Ha habido una competencia alta, busco tener la mayor participación posible, pero lo que me queda es trabajar para ganarme un lugar lo antes posible", remató, quien no se lo dudará dos veces ante una oferta.

Lee También