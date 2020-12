En León desmienten acercamiento de América por Pedro Aquino

Hay dos equipos en la Liga MX cuyo futuros son una incógnita absoluta. Uno de ellos es Cruz Azul, por obvias razones de haber caído eliminado ante Pumas UNAM, y el otro es Club América. Las Águilas han dado varios indicios sobre una renovación de plantel, por lo que tienen a varios futbolistas en la mira pensando en el 2021.

De acuerdo a los rumores de la última semana, uno de ellos es Pedro Aquino. El futbolista peruano fue campeón con León el domingo, pero ya se lo vincula con los azulcremas y, de hecho, una de las informaciones que surgió en las últimas horas es que podría haber un trueque por Roger Martínez, un futbolista que ya no será tenido en cuenta según lo expresado por Santiago Baños.

El problema con Aquino es el siguiente: si América lo quiere ahora, deberá desembolsar dinero o llegar a un acuerdo si es que el conjunto Esmeralda lo quiere a Martínez. En cambio, el conjunto de Coapa puede ofrecerle un contrato en enero, ya que el mediocentro ofensivo será agente libre a partir de junio, lo que representaría una gran pérdida económica para León.

Sobre Pedro Aquino y America:



Hoy hablé con Rodrigo Fernández (directivo del León) y asegura que aún no hay acercamiento de las Águilas por el jugador



León quiere renovar al peruano pero no han llegado a un acuerdo



Veremos qué pasa en próximos días



Aquino si gusta en Coapa pic.twitter.com/j48lUlSUfB — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) December 15, 2020

León desmiente oferta del América por Pedro Aquino

Cesar Caballero, periodista de ESPN, informó que todavía no hubo contactos entre las directivas: “Hoy hablé con Rodrigo Fernández (directivo del León) y asegura que aún no hay acercamiento de las Águilas por el jugador. León quiere renovar al peruano, pero no han llegado a un acuerdo. Veremos qué pasa en próximos días, Aquino sí gusta en Coapa”, afirmó.

Claro está, América puede esperar hasta enero para ofrecerle un contrato, pero el futbolista recién llegaría en junio. Eso sí, se ahorraría de pagar la buena suma de dinero que seguramente pedirá León por Pedro Aquino. Los Esmeraldas quieren evitar que se vaya libre y le ofrecerá un contrato ahora, así las Águilas desembolsan dinero si es que de verdad lo quieren en la plantilla.

