Roger Martínez y Andrés Ibargüen se van del América, pero Guillermo Ochoa sigue: Santiago Baños

Club América fue una gran decepción en el último año de la Liga MX, ya que las Águilas no han podido nunca tener un gran funcionamiento que los caracterice. Uno de esos motivos, sin dudas, radica en el bajo nivel de futbolistas que en el pasado supieron ser importantes y que además tuvieron lesiones constantes.

Roger Martínez siempre tuvo el apoyo de Miguel Herrera, a pesar de brillar por su ausencia en momentos importantes. Al colombiano no se lo vio muy a gusto en los últimos meses, razón por la que ya se pensaba que tenía las horas contadas como jugador azulcrema. Si bien todavía no hay ningún trato oficial, se sabe que no seguirá en la institución.

Santiago Baños, presidente deportivo del equipo de Coapa, dialogó en exclusiva con TUDN y dio detalles de lo que será el mercado de fichajes. Entre algunas de sus declaraciones, el directivo confirmó que Martínez ya cumplió un ciclo como jugador del América, al igual que su compatriota Andrés Ibargüen.

América le busca salida a Roger Martínez y Andrés Ibargüen

Sin dar demasiadas vueltas, Santiago Baños fue totalmente claro respecto a los jugadores colombianos: "Vendrán algunos ajustes en el plantel. Entendemos que algunos jugadores como Andrés Ibarguen y Roger Martínez cumplieron su ciclo en el club y es momento de que ellos también busquen otra opción. Ya contratamos a Mauro Lainez y estamos viendo un par de mexicanos que puedan llegar a incorporarse”, afirmó.

Guillermo Ochoa se quedará en el América

Uno de los fuertes rumores de la última semana fue la de Guillermo Ochoa, quien sería buscado por la MLS como así también Monterrey. No obstante, Baños confirmó que seguirá en el América: "Guillermo Ochoa no se va", sentenció.

