Kaku Romero Gamarra estuvo cerca de ser refuerzo de América en el Guardianes 2021

Sobre el cierre de registros del Guard1anes 2021 de la Liga MX, América rescindió el contrato de Andrés Ibargüen para poder incorporar a Álvaro Fidalgo. Pero lo que pocos aficionados azulcremas supieron es que la directiva del cuadro de Coapa estuvo muy cerca de fichar a una estrella de la Major League Soccer antes de decretar la contratación del elemento español procedente del Club Deportivo Castellón.

Hablamos de Alejandro Romero Gamarra, quien participó de la liga de los Estados Unidos durante tres temporadas consecutivas y estuvo muy cerca de desembarcar en el Nido en el mercado de pases de invierno. Y en una entrevista exclusiva con Bolavip, el argentino nacionalizado paraguayo dio detalles sobre lo que fueron estas pláticas con las autoridades del cuadro más ganador del futbol mexicano.

"Ya necesitaba un aire. La verdad que había pasado tres años increíbles y se terminó mi contrato. Era un momento de hacer un cambio. Le agradezco a Santiago Baños las intenciones porque dos veces me fue a buscar. La primera fue por una oferta y la segunda este año, también para ir antes de llegar al Al-Taawon FC, pero no tenían cupo de extranjeros", reveló el Kaku desde su nuevo hogar en Medio Oriente.

El centrocampista ofensivo de 26 años pudo llegar libre a Coapa tras su salida de New York Red Bulls pero las idas y vueltas en las situaciones de jugadores como Roger Martínez, Andrés Ibargüen y Sergio Díaz terminaron trabando todo. "Contactaron a mi abogado, Gustavo Casasola, que es el que me maneja todo. Quedaban pocos días, ya se cerraba el libro de pases en México y en Arabia Saudita también. Ya era cada vez más difícil que se fuera un extranjero, ya lo veía lejano y podía perder todo. Que el presidente de un club tan importante como América te busque es algo lindo para uno. Ojalá en algún momento de mi carrera pueda pasar por el club", agregó en exclusiva para Bolavip.

Xolos de Tijuana también lo buscó

"Ofertaron y New York Red Bull canceló. Parecía como que no me querían vender, era muy difícil para otros equipos tratar de llegar a un final feliz. Eso un poco desgasta y por eso tomé la decisión de tomar de aire", agregó Kaku Romero Gamarra, quien recientemente se convirtió en futbolista de Al-Taawon FC por tres temporadas y ya facturó dos goles en sus primeros tres partidos con dicha playera.

