¿De dónde salió el fanatismo de Kaku Romero Gamarra por América?

En una entrevista exclusiva con Bolavip, Kaku Romero Gamarra reveló que estuvo muy cerca de ser parte del plantel profesional del América en el Guard1anes 2021 de la Liga MX. De hecho, Santiago Baños lo llamó para contratarlo de manera gratuita, pero la falta de cupo de extranjeros terminó arruinando todo.

El tiempo pasó y el futbolista argentino nacionalizado paraguayo terminó firmando con Al-Taawon FC de Arabia Saudita. Aunque de todos modos, en la misma plática reveló que su deseo por llegar al Nido todavía está vigente. ¿Por qué se convirtió en un seguidor de las Águilas sin ser mexicano o haber jugado allí?

"Cuando jugaba en Huracán concentré con el Rolfi Montenegro muchos años y él me dijo lo grande que era. Entonces siempre me surgió ese deseo de poder llegar", reveló el centrocampista ofensivo de 26 años con pasado reciente en New York Red Bulls de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Y sí, el exjugador del cuadro de Coapa entre los años 2009 y 2012 realizó un trabajo fino para captar su apoyo...



En la misma entrevista exclusiva con Bolavip, Kaku Romero Gamarra destacó otro factor que lo atrapó para llegar a este fanatismo: "Me pasó de jugar Concachampions contra Tijuana, Santos Laguna y Chivas, y me sorprendió la cantidad de gente mexicana que va a los estadios. Eso te genera esa sensación de querer jugar ahí, ver cómo se vive, cómo se disfruta. Disfruté ese momento de las hinchadas".

Estuvo cerca de América en 2021

"Contactaron a mi abogado, Gustavo Casasola, que es el que me maneja todo. Quedaban pocos días, ya se cerraba el libro de pases en México y en Arabia Saudita también. Ya era cada vez más difícil que se fuera un extranjero, ya lo veía lejano y podía perder todo. Que el presidente de un club tan importante como América te busque es algo lindo para uno. Ojalá en algún momento de mi carrera pueda pasar por el club", reveló el futbolista argentino nacionalizado paraguayo en plática exclusiva con Bolavip.

