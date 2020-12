La Chofis López confesó que quiere regresar a Chivas de Guadalajara

Javier Eduardo López es un jugador que siempre prometió más de lo que pudo entregar dentro del campo de juego. Sin embargo, fueron sus actitudes extrafutbolísticas las que lo terminaron sacando de Chivas de Guadalajara en los últimos meses, razón por la que ya se le busca nuevo destino.

Son varios los equipos en el que la Chofis fue ofrecido, aunque por el momento ninguno de ellos aceptó tomar el riesgo que puede significar incorporarlo. No obstante, también se habla que el futbolista no está encantado con ninguna oferta por el momento y es por eso que todavía sigue siendo del Rebaño, aunque no por mucho tiempo.

“Chivas es mi primer equipo y nunca me imaginé que pudiera salir de aquí. Siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba a mí, ya me toca. Creo que desde hace tiempo tuve que haberlo tomado. Estoy a buena edad y buen tiempo de hacer ese cambio y que me vaya muy bien”, comenzó analizando el jugador de Chivas.

La Chofis ya planea regresar a Chivas de Guadalajara

“Nunca digo que no a volver a Chivas. Estoy muy agradecido con el club, con toda la gente del club y ojalá y sino, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno”, afirmó La Chofis López en diálogo con TUDN. “Me voy contento de acá, obviamente no me gustaría haberme ido así pero no pasa nada, hay que ver el lado bueno. Se consiguieron muchas cosas buenas y que digan lo que digan, títulos son títulos y yo estuve ahí. Anoté varios goles y me voy tranquilo”, enfatizó.

Respecto a lo vivido fuera de las canchas, fue claro: “Días antes sí estábamos por ahí un poquito mal de las situaciones que habían pasado, no te miento, no andaba mentalmente o anímicamente, no estaba bien. Me costó un poquito retomar todo, pero hoy en día me encuentro muy bien, tengo días entrenando”, culminó.

Lee También